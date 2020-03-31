2020-03-31T15:13:51+03:00
Общество

Звоном сирены в последний путь: сотрудники донского МЧС почтили память погибшего на левом берегу 29-летнего пожарника

В одно и тоже время по всему региону спасатели выстроили в ряд и под аккомпанемент спец сигнала провели минуту молчания
Дадаян Давид
Поделиться:
Донские спасатели почтили память погибшего коллеги минутой молчания. Фото: МЧС по РОДонские спасатели почтили память погибшего коллеги минутой молчания. Фото: МЧС по РО
Изменить размер текста:

В Ростовской области сотрудники МЧС почтили память своего коллеги Алексея Кравцова, который погиб при тушении пожара на левом берегу. Парню было всего 29 лет. Во время борьбы с пламенем он оказался в огненном кольце, откуда уже не смог выбраться. Акция памяти прошла 31 марта во всех спасательных частях региона.

Мероприятие согласовано состоялось ровно в 13:00. Пожарники выстроились в ряд, в автомобилях включили спец сирену. Сотрудники почтили память своего коллеги минутой молчания.

Напомним, Алексей Кравцов погиб 28 марта на левом берегу. Там разгорелся масштабный пожар, который с каждой минутой все ближе подбирался в стадиону "Ростов-Арена". Загорелся высокий камыш и трава. Для ликвидации пламени туда были направлены десятки спасателей. Над местом пожара поднялся гигантский столб черного дымы, застеливший весь город. Осложнял тушение сильный ветер, который постоянно менял свое направление.

Коллеги Алексея отзывались о нем, как об очень добром парне, способным всегда прийти на помощь. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии.

ondiprpoaksayskomurayonuondiprpoaksayskomurayonu
Минута молчания... Искренние соболезнования родителям, всем родным и близким Алексея,скорбим вместе с Вами!
20 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: что делать, если пожилым родственникам нужно привезти продукты и лекарства в другой город
В Ростове пожарные тушат огонь на территории тепличного комплекса
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: кто будет контролировать
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: что делать, если ребенок остался у бабушки в другом городе?
Татьяна Быковская: "если заболеют врачи, лечить людей будет некому"
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: кому можно выходить на работу
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: что ждет работающих граждан
Татьяна Быковская: тесты на коронавирус будут делать сразу в трех лабораториях Ростова-на-Дону
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: величина штрафов за нарушения карантина
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону: кому не разрешается передвигаться по городу по новым правилам
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: как можно заменить паспорт, если пришло время
В Ростове-на-Дону четыре компании разрешили выйти на работу сотрудникам, вернувшимся из-за границы
Режим полной изолляции в Ростове-на-Дону 2020: как доказать, что я иду в магазин или аптеку
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: можно ли просто гулять в 100 метрах от дома
В Ростове-на-Дону взвинтили цены на продукты, повышающие иммунитет
Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 31 марта 2020 года: вступительные экзамены в вузы перенесли
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020: на Дону пока не ввели систему штрафов за выход из дома
Звоном сирены в последний путь: сотрудники донского МЧС почтили память погибшего на левом берегу 29-летнего пожарника
Более 30 вузов России приняли участие в онлайн-лекции ЮФУ
Наращивают обороты: в Ростове будут производить 30 тысяч масок в день
Введенные ограничения могут сорвать посевную аграриям
Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: как будут работать стоматологии
"Всего два клика в смартфоне — и вы оплатили квитанцию": Владислав Крюков рассказал о работе онлайн сервисов Фонда капремонта.
Подпишите своих близких на "Комсомольскую правду", не выходя из дома
Жителям Ростовской области могут запретить заключать и расторгать браки
Пневмококк, грипп и вакцина БЦЖ: выясняем, какие прививки помогут в борьбе с коронавирусом
Торжество может стать трагедией: донские ЗАГСы ограничили количество гостей на свадьбах из-за коронавируса