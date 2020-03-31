Звоном сирены в последний путь: сотрудники донского МЧС почтили память погибшего на левом берегу 29-летнего пожарника

31 Март 2020 2020-03-31T15:13:51+03:00

В одно и тоже время по всему региону спасатели выстроили в ряд и под аккомпанемент спец сигнала провели минуту молчания

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области сотрудники МЧС почтили память своего коллеги Алексея Кравцова, который погиб при тушении пожара на левом берегу. Парню было всего 29 лет. Во время борьбы с пламенем он оказался в огненном кольце, откуда уже не смог выбраться. Акция памяти прошла 31 марта во всех спасательных частях региона.

Мероприятие согласовано состоялось ровно в 13:00. Пожарники выстроились в ряд, в автомобилях включили спец сирену. Сотрудники почтили память своего коллеги минутой молчания.

Напомним, Алексей Кравцов погиб 28 марта на левом берегу. Там разгорелся масштабный пожар, который с каждой минутой все ближе подбирался в стадиону "Ростов-Арена". Загорелся высокий камыш и трава. Для ликвидации пламени туда были направлены десятки спасателей. Над местом пожара поднялся гигантский столб черного дымы, застеливший весь город. Осложнял тушение сильный ветер, который постоянно менял свое направление.

Коллеги Алексея отзывались о нем, как об очень добром парне, способным всегда прийти на помощь. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии.

ondiprpoaksayskomurayonu Минута молчания... Искренние соболезнования родителям, всем родным и близким Алексея,скорбим вместе с Вами!

ИСТОЧНИК KP.RU