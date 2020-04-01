2020-04-01T10:26:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области 11 человек заплатят штрафы за нарушение карантина после возвращения из-за рубежа

Будут наказаны руководители фирм, опустивших людей к работе
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Один из пяти случаев заражения коронавирусом в Ростовской области никак не связан с поездками за пределы страныОдин из пяти случаев заражения коронавирусом в Ростовской области никак не связан с поездками за пределы страныФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Дону за нарушение карантина 11 человек привлечены к административной ответственности за нарушение самоизоляции после зарубежных поездок. Об этом сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

Зная о правилах карантина, руководители четырех фирм допустили к работе людей, недавно вернувшихся из-за рубежа. Теперь руководители этих компаний будут привлечены к административной ответственности. Нарушителям придется выплатить немалые штрафы.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов" медиками было подтверждено, что один из пяти случаев заражения коронавирусом в Ростовской области никак не связан с поездками за пределы страны. Человек оказался заражен от носителя опасного вируса уже на территории донского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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