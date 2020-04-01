В Ростовской области 11 человек заплатят штрафы за нарушение карантина после возвращения из-за рубежа
На Дону за нарушение карантина 11 человек привлечены к административной ответственности за нарушение самоизоляции после зарубежных поездок. Об этом сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.
Зная о правилах карантина, руководители четырех фирм допустили к работе людей, недавно вернувшихся из-за рубежа. Теперь руководители этих компаний будут привлечены к административной ответственности. Нарушителям придется выплатить немалые штрафы.
Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов" медиками было подтверждено, что один из пяти случаев заражения коронавирусом в Ростовской области никак не связан с поездками за пределы страны. Человек оказался заражен от носителя опасного вируса уже на территории донского региона.
ИСТОЧНИК KP.RU