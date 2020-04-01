Главный тренер сборной России не будет приглашать в команду полузащитника «Ростова» Павла Мамаева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о возобновлении матче РПЛ после карантина, вызванного коронавирусом. Наставнику задавали вопросы подписчики youtube-канала «Сборной России по футболу».
Во время беседы был задан вопрос о возможности попадания полузащитника «Ростова» Павла Мамаева в национальную команду в случае, если набирать команду пришлось бы именно сейчас.
- Если бы сейчас был сбор, я бы не вызвал ни Кокорина, ни Мамаева. Тем более Мамаева у нас ни разу и не было, потому его я знаю в меньшей степени, - сказал Станислав Черчесов в эфире на youtube-канале «Сборной России по футболу».
Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", футболист Павел Мамаев вышел из колонии в сентябре 2019 года по условно-досрочному освобождению. Кубанский клуб сразу разорвал договор с футболистом, а ФК «Ростов» предложил пописать контракт. Павел Мамаев признался, что после тюрьмы во многом пересмотрел свои взгляды на жизнь.
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ИСТОЧНИК KP.RU