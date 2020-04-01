«Это Спартаааа!»: Экс «ВИА Гра» Татьяна Котова спасается от скуки вместе с царем Леонидом
Ростовчанка Татьяна Котова рассказала в своем инстаграме о любимых фильмах и сериалах, которые ей помогают поднимать настроение на фоне мировой пандемии коронавируса, в результате которой многие люди оказались на самоизоляции.
В подборку экс «ВИА Гры» вошли как исторические киноленты вперемешку с фэнтези, так и детективные сериалы для вдумчивого просмотра за чашечкой чая. Как можно сделать вывод, глядя на опубликованный в соцсети список, певица в восторге от культового фильма «300 спартанцев» режиссера Зака Снайдера. Можно предположить, что голосистую блондинку очаровал главный герой картины — брутальный царь Спарты Леонид в исполнении актера Джерарда Батлера.
В фильме, снятом по комиксу Фрэнка Миллера «300», спартанский царь в ответ на наглые требования послов персов земли и воды, то есть покорности, резко отказывает им, а на слова главного посла «Это безумие!» отвечает «Безумие? ЭТО СПАРТА!». И скидывает пинком ноги в бездонный колодец. Сцена стала основой для многих мемов.
В целом, список фильмов, рекомендуемых Котовой к просмотру, выглядит так:
Тюдоры
ИП Пирогова
Кухня
Гранд Отель (американский и русский, две разные истории)
Рим
300 спартанцев
Белая Королева
Почему женщины убивают
Метод
Викинги
Игра Престолов
Как избежать наказания за убийство
Правда о деле Гарри Квеберта
Татьяна также поделилась с фолловерами планами своих будущих кинопросмотров. Девушка выразила надежду, что в ближайшее время сможет посмотреть:
Большая маленькая ложь
Жирным Шрифтом
Убивая Еву
Утреннее шоу
Хорошая жена (американский)
Скандал
Напомним, что артистка уже давно сообщает своим подписчикам о фильмах, которые привлекли ее внимание по тем или иным причинам. В частности, звезда написала эмоциональную рецензию на на один из самых заметных фильмов прошедшего года — южнокорейскую комедийно-драматическую картину «Паразиты», получившую огромное признание по всему миру и награды, в числе которых четыре статуэтки «Оскар».
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Азиатский фильм вызвал у девушки сложную реакцию. Татьяна сразу же призналась своим фолловерам, что во время просмотра ей стало некомфортно. Несмотря на первоначальные отталкивающие впечатления, Котова все-таки нашла в себе силы досмотреть фильм до конца. И оказалась не разочарована финалом, раскрывшим ей философскую глубину и своеобразное очарование (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU