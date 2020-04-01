Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: отменены 22 пригородных электрички
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: в донском регионе на период всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса отменили 22 электрички. Все пригородные поезда лиховского, сальского и таганрогского направления не будут ходить до 5 апреля. Об том сообщили в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».
Перечень временно отмененных электричек:
с 1 по 4 апреля 2020 года:
№ 6163 Ростов - Лихая:
отправление из Ростова - в 17:35;
прибытие на станцию Лихая - в 21:43;
№ 6361 Лихая - Глубокая:
отправление со станции Лихая - в 21:37;
прибытие на станцию Глубокая - в 22:23;
в период с 1 по 5 апреля 2020 года:
№ 6157 Ростов - Лихая:
отправление из Ростова - в 07:38;
прибытие на станцию Лихая - в 11:52;
№ 6156 Лихая - Ростов;
отправление со станции Лихая - в 14:20;
прибытие в Ростов - в 19:06;
в период с 2 по 5 апреля 2020 года:
№ 6164 Лихая - Ростов:
отправление со станции Лихая - в 03:55;
прибытие в Ростов - в 08:30;
№ 6354 Глубокая - Лихая:
отправление со станции Глубокая - в 06:04.
с 1 по 5 апреля 2020 года:
№ 6074 Ростов – Успенская:
отправление со станции Ростов - в 07:07;
прибытие на станцию Успенская - в 10:14;
№ 6520 Ростов – Таганрог:
отправление со станции Ростов - в 07:57;
прибытие на станцию Таганрог - в 09:16;
№ 6078 Ростов — Таганрог:
отправление со станции Ростов - в 12:18,
прибытие на станцию Таганрог - в 14:21;
№ 6088 Ростов — Таганрог:
отправление со станции Ростов - в 13:30;
прибытие на станцию Таганрог - в 15:18;
№ 6514 Ростов – Таганрог:
отправление со станции Ростов - в 16:36;
прибытие на станцию Таганрог - в 18:10;
№ 6508 Ростов – Таганрог:
отправление со станции Ростов - в 17:30;
прибытие на станцию Таганрог - в 18:40;
№ 6090 Ростов – Таганрог:
отправление со станции Ростов - в 19:49;
прибытие на станцию Таганрог - в 21:36;
№ 6519 Таганрог – Ростов:
отправление со станции Таганрог - в 07:12;
прибытие на станцию Ростов - в 08:35;
№ 6507 Таганрог – Ростов:
отправление со станции Таганрог - в 08:12;
прибытие на станцию Ростов - в 09:33;
№ 6091 Таганрог – Ростов:
отправление со станции Таганрог - в 10:03;
прибытие на станцию Ростов - в 11:41;
№ 6305 Успенская – Таганрог:
отправление со станции Успенская - в 10:31;
прибытие на станцию Таганрог - в 11:56;
№ 6505 Таганрог – Ростов:
отправление со станции Таганрог - в 12:10;
прибытие на станцию Ростов - в 13:41;
№ 6511 Таганрог – Ростов:
отправление со станции Таганрог - в 17:19;
прибытие на станцию Ростов - в 18:55;
№ 6085 «Таганрог – Ростов»
отправление со станции Таганрог - в 18:47;
прибытие на станцию Ростов - в 20:36;
№ 6513 Таганрог – Ростов:
отправление со станции Таганрог - в 21:04;
прибытие на станцию Ростов - в 22:34.
3 апреля 2020 года:
№ 6820 Сальск — Куберле:
отправление со станции Сальск - в 11:28;
прибытие на станцию Куберле - в 13:00;
№ 6819 Куберле — Сальск:
отправление со станции Куберле - в 13:52;
прибытие на станцию Сальск - в 15:30.
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ИСТОЧНИК KP.RU