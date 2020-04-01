Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: отменены 22 пригородных электрички

1 Апр 2020 2020-04-01T12:52:20+03:00

Пригородные поезда лиховского, сальского и таганрогского направлений не будут ходить до 5 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выясняем, когда возобновится движение электричек во время режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону в 2020

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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: в донском регионе на период всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса отменили 22 электрички. Все пригородные поезда лиховского, сальского и таганрогского направления не будут ходить до 5 апреля. Об том сообщили в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».

Перечень временно отмененных электричек:

с 1 по 4 апреля 2020 года:

№ 6163 Ростов - Лихая:

отправление из Ростова - в 17:35;

прибытие на станцию Лихая - в 21:43;

№ 6361 Лихая - Глубокая:

отправление со станции Лихая - в 21:37;

прибытие на станцию Глубокая - в 22:23;

в период с 1 по 5 апреля 2020 года:

№ 6157 Ростов - Лихая:

отправление из Ростова - в 07:38;

прибытие на станцию Лихая - в 11:52;

№ 6156 Лихая - Ростов;

отправление со станции Лихая - в 14:20;

прибытие в Ростов - в 19:06;

в период с 2 по 5 апреля 2020 года:

№ 6164 Лихая - Ростов:

отправление со станции Лихая - в 03:55;

прибытие в Ростов - в 08:30;

№ 6354 Глубокая - Лихая:

отправление со станции Глубокая - в 06:04.

с 1 по 5 апреля 2020 года:

№ 6074 Ростов – Успенская:

отправление со станции Ростов - в 07:07;

прибытие на станцию Успенская - в 10:14;

№ 6520 Ростов – Таганрог:

отправление со станции Ростов - в 07:57;

прибытие на станцию Таганрог - в 09:16;

№ 6078 Ростов — Таганрог:

отправление со станции Ростов - в 12:18,

прибытие на станцию Таганрог - в 14:21;

№ 6088 Ростов — Таганрог:

отправление со станции Ростов - в 13:30;

прибытие на станцию Таганрог - в 15:18;

№ 6514 Ростов – Таганрог:

отправление со станции Ростов - в 16:36;

прибытие на станцию Таганрог - в 18:10;

№ 6508 Ростов – Таганрог:

отправление со станции Ростов - в 17:30;

прибытие на станцию Таганрог - в 18:40;

№ 6090 Ростов – Таганрог:

отправление со станции Ростов - в 19:49;

прибытие на станцию Таганрог - в 21:36;

№ 6519 Таганрог – Ростов:

отправление со станции Таганрог - в 07:12;

прибытие на станцию Ростов - в 08:35;

№ 6507 Таганрог – Ростов:

отправление со станции Таганрог - в 08:12;

прибытие на станцию Ростов - в 09:33;

№ 6091 Таганрог – Ростов:

отправление со станции Таганрог - в 10:03;

прибытие на станцию Ростов - в 11:41;

№ 6305 Успенская – Таганрог:

отправление со станции Успенская - в 10:31;

прибытие на станцию Таганрог - в 11:56;

№ 6505 Таганрог – Ростов:

отправление со станции Таганрог - в 12:10;

прибытие на станцию Ростов - в 13:41;

№ 6511 Таганрог – Ростов:

отправление со станции Таганрог - в 17:19;

прибытие на станцию Ростов - в 18:55;

№ 6085 «Таганрог – Ростов»

отправление со станции Таганрог - в 18:47;

прибытие на станцию Ростов - в 20:36;

№ 6513 Таганрог – Ростов:

отправление со станции Таганрог - в 21:04;

прибытие на станцию Ростов - в 22:34.

3 апреля 2020 года:

№ 6820 Сальск — Куберле:

отправление со станции Сальск - в 11:28;

прибытие на станцию Куберле - в 13:00;

№ 6819 Куберле — Сальск:

отправление со станции Куберле - в 13:52;

прибытие на станцию Сальск - в 15:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU