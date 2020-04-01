2020-04-01T14:44:13+03:00
Общество

Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: больницы получат миллиард рублей для борьбы с коронавирусом

На деньги из федерального бюджета закупят оборудование, такое решение принято во время режима полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020
Ольга ГОПАЛО
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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: больницы получат миллиард для борьбы с коронавирусом.Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: больницы получат миллиард для борьбы с коронавирусом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: больницы получат миллиард для борьбы с коронавирусом. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.

Речь идет о том, что из федерального бюджета будут направлены деньги на оснащение и переоснащение больниц Ростовской области оборудованием для борьбы с пандемией. Большая их часть предназначены для донской столицы, остальные распределят между медучреждениями Таганрога, Волгодонска, Белой Калитвы, Сальского и Каменского районов. В Ростовской области уже есть 653 аппарата искусственной вентиляции легких. В ближайшее время могут быть закуплены еще 145.

Напомним, на Дону всего пять подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией, анализы еще троих проверяют в специализированной лаборатории Новосибирска. Под наблюдением медиков находятся больше четырех тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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