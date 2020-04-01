Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: больницы получат миллиард рублей для борьбы с коронавирусом
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: больницы получат миллиард для борьбы с коронавирусом. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.
Речь идет о том, что из федерального бюджета будут направлены деньги на оснащение и переоснащение больниц Ростовской области оборудованием для борьбы с пандемией. Большая их часть предназначены для донской столицы, остальные распределят между медучреждениями Таганрога, Волгодонска, Белой Калитвы, Сальского и Каменского районов. В Ростовской области уже есть 653 аппарата искусственной вентиляции легких. В ближайшее время могут быть закуплены еще 145.
Напомним, на Дону всего пять подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией, анализы еще троих проверяют в специализированной лаборатории Новосибирска. Под наблюдением медиков находятся больше четырех тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU