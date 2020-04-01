Василий Голубев объявил мораторий на проверки бизнеса

1 Апр 2020 2020-04-01T15:38:45+03:00

По распоряжению донского губернатора запрет на проверки бизнеса будет действовать до мая. Фото: donland.ru

Запрет на проведение проверок продлится до 1 мая

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев отдал распоряжение о введении моратория на надзорные проверки бизнеса. Меры продлятся до 1 мая текущего года.

Как уточняется на сайте регионального правительства, у вводимого запрета будут исключения.

В первую очередь, они касаются внеплановых проверок, основанием для которых являются причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также будет допущено проведение проверок результатом которых является выдача разрешений, лицензий и аттестатов аккредитации - либо иных аналогичных документов.

Кроме того, губернатор подписал постановление, согласно которому субъекты малого бизнеса в 2020 году могут получить отсрочку арендной платы за пользование госимуществом Ростовской области (за исключением земельных участков).

Как рассказали в пресс-службе правительства Дона, заплатить за аренду можно равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году.

Существует и другой вариант - на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.

При этом органам местного самоуправления Ростовской области рекомендовано принять аналогичные муниципальные правовые акты.

Напомним, что 26 марта, предприниматели предложили президенту России Владимиру Путину продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.

Глава государства положительно оценил предложение и сообщил, что власти постараются его реализовать.

ВАЖНО!

В целях оперативного реагирования о случаях нарушения моратория предприниматели могут сообщить на «горячую линию» по телефону +7 (804) 333-32-31, а также уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU