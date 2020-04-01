1 Апр 2020 2020-04-01T17:20:22+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: можно ли снимать деньги в банкомате. Стоп-кадр трансляции телеканала Дон-24

Что делать, если нужно снять деньги в банкомате во время режима самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в донском регионе во время режима полной самоизоляции людям запретили беспричинно покидать свои дома. Выходить на улицу можно лишь в ближайший к дому магазин, аптеку, а также в случаях, когда нужно вынести мусор или погулять с собакой.

Начальник правового управления при губернаторе Ростовской области Евгений Осыченко рассказал, что делать в случае, если нужно снять наличные деньги с банковской карты.

- В постановлении о введении режима полной самоизоляции ничего не сказано о банкоматах. Ходить и снимать деньги можно. Но лучше лишний раз не ходить. Ведь цель введенных ограничений – максимально ограничить контакты между людьми и перемещение на улице, - отметил он.

По его словам, посещать банки можно, но лучше не злоупотреблять этой возможностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU