Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: людям разрешено ходить в больницы
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: жителям донского региона разрешили ходить в больницы. Об этом во время пресс-конференции в сказал начальник правового управления при губернаторе Евгений Валерьевич Осыченко.
Во время трансляции был задан вопрос о том, как доказать, что человек пошел в поликлинику из-за острой зубной боли, если вдруг на улице остановят полицейские.
- Я такие вопросы отношу к вопросам умозрительным и отношусь с сарказмом. Когда ты видишь человека с больным зубом, то его сразу видно, – ответил Евгений Осыченко.
Стоит отметить, что людям все-таки рекомендовано перенести плановые посещения врачей на более поздние даты. Исключения составляют лишь случаи, когда человеку нужна срочная медицинская помощь. При посещении лечебных учреждений нужно соблюдать правила: ходить в защитных масках, мыть руки, держаться от других пациентов на расстоянии не менее метра.
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