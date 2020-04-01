2020-04-01T17:39:49+03:00
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: людям разрешено ходить в больницы

Выясняем, можно ли ходить в больницы в дни самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: людям разрешено ходить в больницы Фото: Стоп-кадр трансляции телеканала Дон-24Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: людям разрешено ходить в больницы Фото: Стоп-кадр трансляции телеканала Дон-24
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: жителям донского региона разрешили ходить в больницы. Об этом во время пресс-конференции в сказал начальник правового управления при губернаторе Евгений Валерьевич Осыченко.

Во время трансляции был задан вопрос о том, как доказать, что человек пошел в поликлинику из-за острой зубной боли, если вдруг на улице остановят полицейские.

- Я такие вопросы отношу к вопросам умозрительным и отношусь с сарказмом. Когда ты видишь человека с больным зубом, то его сразу видно, – ответил Евгений Осыченко.

Стоит отметить, что людям все-таки рекомендовано перенести плановые посещения врачей на более поздние даты. Исключения составляют лишь случаи, когда человеку нужна срочная медицинская помощь. При посещении лечебных учреждений нужно соблюдать правила: ходить в защитных масках, мыть руки, держаться от других пациентов на расстоянии не менее метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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