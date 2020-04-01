2020-04-01T18:03:20+03:00
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как будут работать сотрудники приютов для животных

Будут ли работать сотрудники приютов для животных во время самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как будут работать сотрудники приютов для животных. Фото: стоп-кадр трансляции телеканала Дон-24Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как будут работать сотрудники приютов для животных. Фото: стоп-кадр трансляции телеканала Дон-24
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: сотрудникам приютов для животных выдадут спецпропуска. Об том рассказал начальник правового управления при губернаторе Ростовской области Евгений Осыченко во время пресс-конференции.

Жительница донской столицы спросила о том, как быть сотрудникам приютов для животных, в которых проживают от 50 до 100 собак, кошек и других обитателей. Животные нуждаются в ежедневном уходе, без которого погибнут.

По словам Евгения Осыченко, если речь о трудоустроенных работниках таких приютов, то предполагается, что у них есть работодатель. Руководитель должен получить специальные пропуска, позволяющие им без проблем добираться на работу и домой.

Она, если деятельность основана на волонтерстве, то дела обстоят немного иначе.

- Волонтеры у нас все зарегистрированы. На федеральном уровне есть единая система, когда таким людям выдается что-то вроде удостоверений. Подделать их невозможно. Мы сегодня готовим изменения в распоряжение на свободное передвижение волонтеров, - отметил во время пресс-конференции начальник правового управления при губернаторе Ростовской области Евгений Осыченко во время пресс-конференции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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