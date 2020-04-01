2020-04-01T16:59:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону уборка улиц осуществляется в защитных масках

Это сделано для профилактики заражения коронавирусом
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Уборка улиц в Ростове-на-Дону в дни самоизоляции. Фото: rostov-gorod.ruУборка улиц в Ростове-на-Дону в дни самоизоляции. Фото: rostov-gorod.ru
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Во время режима строгой самоизоляции горожан в Ростове-на-Дону введен усиленный режим санитарной безопасности при проведении работ уборки улиц. Об этом сообщили в мэрии.

Теперь специалисты проводят уборку улиц и тротуаров в защитных медицинских масках. Сейчас всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты обеспечены рабочие коммунальных служб города.

- Санитарная очистка города направлена на предотвращение распространения в донской столице опасной коронавирусной инфекции, - сообщили в мэрии.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов ", в Ростовской области было зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие находятся в больницах по наблюдением врачей. В регионе введен режим полной самоизоляции. Покидать свои квартиры можно лишь в случаях необходимости приобретения лекарств и продуктов, а также выноса мусора и выгуливания собаки не более,чем в 100 метрах от дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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