В Ростове-на-Дону уборка улиц осуществляется в защитных масках
Во время режима строгой самоизоляции горожан в Ростове-на-Дону введен усиленный режим санитарной безопасности при проведении работ уборки улиц. Об этом сообщили в мэрии.
Теперь специалисты проводят уборку улиц и тротуаров в защитных медицинских масках. Сейчас всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты обеспечены рабочие коммунальных служб города.
- Санитарная очистка города направлена на предотвращение распространения в донской столице опасной коронавирусной инфекции, - сообщили в мэрии.
Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов ", в Ростовской области было зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие находятся в больницах по наблюдением врачей. В регионе введен режим полной самоизоляции. Покидать свои квартиры можно лишь в случаях необходимости приобретения лекарств и продуктов, а также выноса мусора и выгуливания собаки не более,чем в 100 метрах от дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU