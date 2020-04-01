Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как доказать, что вы вышли на улицу вынужденно во время карантина

1 Апр 2020 2020-04-01T17:15:56+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как доказать, что ты вышел на улицу вынужденно во время карантина

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: что делать, если полицейский выписал штраф за пребывание на улице

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В Ростове-на-Дону ввели всеобщий режиме самоизоляции - находиться на улице нельзя. Однако у людей может возникнуть огромное количество причин вынужденно нарушить карантин и поехать по делам. Есть перечень, который устанавливает, в каких случаях человек может покинуть свой дом. К примеру, сходить в магазин или выгулять собаку. А что делать, если сотрудник полиции выписал штраф, с которым вы не согласны и не считаете справедливым его оплачивать?

К примеру вы едете к своим пожилым родителям, которые находятся за городом. И прям на улице вам выписывают штраф, потому что нет никаких доказательств вашей невиновности.

Сегодня, 1 апреля начальник правового управления при губернаторе Ростовской области Евгений Осыченко в ходе онлайн-конференции в холдинге «Дон-медиа» рассказал, что в таком случае оспаривать решение придется в суде.

- Запретить следовать куда-либо вам не могут, но могут составить проток об административном правонарушении. Рассматривать его будет суд, который еще неизвестно, когда состоится. Подготовится к этому можно: получить документы о том, где проживают родители или предоставить свидетельские показания ваших родственников. Но я думаю, что это единичные случаи. Главное - это сокращение передвижения людей на улицах, - отметил начальник правового управления Евгений Осыченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU