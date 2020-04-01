Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: безработные могут заняться поиском работы

1 Апр 2020 2020-04-01T19:02:22+03:00

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: люди, лишившиеся работы или находящиеся в поисках, могут заняться трудоустройством, но при условии, что весь процесс будет проходить в онлайн-режиме.

Во время онлайн-конференции начальник правового управления при губернаторе Ростовской области Евгений Осыченко ответил на вопрос о поиске работы во время режима самоизоляции.

- Можно обратиться в многофункциональные центры - они продолжают работать. Если нет возможности лично посетить МФЦ, то следует обратиться на сайт госуслуг, - сказал начальник правового управления при губернаторе Ростовской области Евгений Осыченко.

Напомним, режим самоизоляции в Ростове-на-Дону и области ввели 31 марта 2020 года. Людям запрещено выходить на улицу без необходимости. Сотрудники организаций, деятельность которых приостановить невозможно, должны получить специальные пропуска для перемещения по городу к месту работы.

ИСТОЧНИК KP.RU