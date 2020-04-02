Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: эксперт в сфере недвижимости заявил, что эти меры приведут к развалу многих компаний

2 Апр 2020 2020-04-02T18:03:54+03:00

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2 апреля президент России Владимир Путин вновь обратился к нации по ситуации с коронавирусом в стране. Он сообщил, что нерабочие дни продлятся еще на три недели до конца месяца. По его словам, это необходимо для предотвращения дальнейшего распространения опасной инфекции. Эксперт в сфере недвижимости прокомментировал эту ситуацию и выразил опасения, что многие компания просто не переживут затянувшиеся каникулы.

По новым правилам вплоть 30 апреля граждане не могут покидать свои дома и ходить на работу. При этом заработная плата и рабочие места должны сохраниться. Как в этих условиях будет существовать донской бизнес? Кто останется на рынке, а кому суждено кануть в лету? Об этом мы поговорили с экспертом по оценке недвижимости, сотрудником ООО "БизнесКонсалт" Игорем Романенко.

- Наша компания относится к категории среднего бизнеса. В год мы обслуживаем около 1500 клиентов - это довольна большая цифра, в сравнении с конкурентами. Плюс имеем возможность вести дела дистанционно. Только благодаря этому, у нас есть шансы остаться на плаву. Компании по-меньше, скорее всего, не выживут. Им просто нечем будет платить своим сотрудникам, - отметил Романенко.

Таким образом, донских предпринимателей ждут большие перемены. Им придется приспособиться к новым реалиям и искать новые источники дохода. В противном случае они просто перестанут существовать.

ИСТОЧНИК KP.RU