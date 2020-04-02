2020-04-02T18:03:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: эксперт в сфере недвижимости заявил, что эти меры приведут к развалу многих компаний

Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: пережить этот месяц смогут только крупные организации
Дадаян Давид
Поделиться:
Здание, где располагается офис компании ООО "БизнесКонсалт". Фото: БЦ "Ростовский"Здание, где располагается офис компании ООО "БизнесКонсалт". Фото: БЦ "Ростовский"
Изменить размер текста:

2 апреля президент России Владимир Путин вновь обратился к нации по ситуации с коронавирусом в стране. Он сообщил, что нерабочие дни продлятся еще на три недели до конца месяца. По его словам, это необходимо для предотвращения дальнейшего распространения опасной инфекции. Эксперт в сфере недвижимости прокомментировал эту ситуацию и выразил опасения, что многие компания просто не переживут затянувшиеся каникулы.

По новым правилам вплоть 30 апреля граждане не могут покидать свои дома и ходить на работу. При этом заработная плата и рабочие места должны сохраниться. Как в этих условиях будет существовать донской бизнес? Кто останется на рынке, а кому суждено кануть в лету? Об этом мы поговорили с экспертом по оценке недвижимости, сотрудником ООО "БизнесКонсалт" Игорем Романенко.

- Наша компания относится к категории среднего бизнеса. В год мы обслуживаем около 1500 клиентов - это довольна большая цифра, в сравнении с конкурентами. Плюс имеем возможность вести дела дистанционно. Только благодаря этому, у нас есть шансы остаться на плаву. Компании по-меньше, скорее всего, не выживут. Им просто нечем будет платить своим сотрудникам, - отметил Романенко.

Таким образом, донских предпринимателей ждут большие перемены. Им придется приспособиться к новым реалиям и искать новые источники дохода. В противном случае они просто перестанут существовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: что будет работать
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: срок выданных земельных сертификатов для многодетных семей продлили
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: эксперт в сфере недвижимости заявил, что эти меры приведут к развалу многих компаний
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: призывников в воинские части начнут отправлять не раньше 20 мая
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: под особую опеку возьмут ветеранов
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: дончанам раздали полмиллиона масок
В Ростове-на-Дону осудят сотрудника таможни за махинации с автомобилем Rolls-Royce
Безопасность в наших руках: в донском регионе установлен особый противопожарный режим
Жители Ростовской области могут сдать без комиссии билеты на поезда
В Ростовской области в колониях и СИЗО отменили свидания из-за коронавируса
Мищенко, Мартиросьян и Ветров: Знаменитые уроженцы Дона поддержали земляков на время самоизоляции
ГК «Чистый город» рекомендует оплачивать вывоз ТКО, не выходя из дома
"Будь в форме!": Гандболистки "Ростов-Дон" запустили серию домашних онлайн-тренировок
Ростовчанин чуть не стал миллионером, позарившись на чужое
Более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов в ВТБ
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: почти тысяча казаков будут патрулировать донские города каждый день
Молодая дончанка предстанет перед судом за смерть малолетнего сына
Полиция ищет лжебанкира, обманувшего доверчивую горожанку
В Ростове-на-Дону неизвестный вынес из чужого дома ценности на 250 тысяч рублей
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: горячая линия по ЖКХ работает круглосуточно
Жителей Ростова-на-Дону будут судить за обман иностранцев
Ростовская АЭС: на энергоблоке №1 в рамках ремонта приступили к окончательной сборке реактора
В Ростовской области экс-судебного пристава будут судить за езду в нетрезвом виде
В Ростове-на-Дону загорелся подземный бак с керосином