2 Апр 2020 2020-04-02T18:10:46+03:00

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Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: срок выданных земельных сертификатов для многодетных семей продлили. Полученными документами с отсрочкой по времени смогут воспользоваться семьи с тремя и более детьми из Ростова-на-Дону, Таганрога и Батайска.

Как рассказали в региональном правительстве, ранее срок действия земельного сертификата составлял 90 дней и исчислялся с даты его выдачи. Теперь срок выданных свидетельств продлевается на 30 дней со дня прекращения режима повышенной готовности.

Напомним, сертификат можно использовать для покупки жилья, погашения ипотеки, внесения паевого взноса в жилищный кооператив или строительства дома. По последним данным, на Дону уже выдано 255 земельных сертификатов. При этом восемь многодетных семей получили средства земельного сертификата на свой счет уже в начале этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU