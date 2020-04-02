2020-04-02T19:00:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: экономист заявил, что если не откроются МФЦ это парализует работу многих компаний

Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: люди не могут оформлять справки и документы, что негативно отражается на всех отраслях экономики
Дадаян Давид
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МФЦ закрыты, а вместе с ними деятельность многих донских компаний.МФЦ закрыты, а вместе с ними деятельность многих донских компаний.Фото: Алексей ФОКИН
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2 апреля президент России Владимир Путин вновь обратился к нации по ситуации с коронавирусом в стране. Он сообщил, что нерабочие дни продлятся еще на три недели до конца месяца. По его словам, это необходимо для предотвращения дальнейшего распространения опасной инфекции.

"Каникулы" затягиваются, но почему люди не рады внеплановому отдыху. Работа компаний, связанных с недвижимостью, парализована пока закрыты все городские МФЦ. Это не может не отражаться на работу организаций, занимающихся смежной деятельность.

Экономист, аналитик агентства недвижимости "Дон-МТ" Галина Пивоварова прокомментировала эту ситуацию и отметила, что в сегодняшних реалиях многое зависит от главы региона.

- Нельзя рассматривать ситуацию отдельно по отраслям. Нужно брать всю экономику в целом. Работу агентств недвижимости в какой-то степени подорвало и закрытие МФЦ на этой нерабочей неделе. Люди не могли оформить справки, а дальше дело не идет. Многое будет зависеть от нашего губернатора, ведь президент ясно дал понять, что много полномочий в этой связи будет именно у главы области, - сообщила Пивоварова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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