2020-04-03T09:11:13+03:00
Общество

Заскучавшие по вечеринкам ростовчане устроили тусовку на балконе

"Шел шестой день самоизоляции"
Виктория Никитина
Поделиться:
Ростовчане на карантине устроили балконную дискотеку. Фото: соцсетиРостовчане на карантине устроили балконную дискотеку. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Оставшиеся без активных развлечений ростовчане устроили балконную дискотеку.

Теплая погода позволила ростовчанам поразвлекать себя и соседей. Двое молодых людей, проживающих на улице Портовой, устроили вечеринку. Они вытащили на балкон колонки. Один из парней выступал ведущим, а другой ставил зажигательные треки. Соседи напротив сфотографировали происходящее и выложили снимки в одном из местных пабликов соцсети.

- Шел 6 день самоизоляции в Ростове. На улице Портовой ростовчане устроили балконную дискотеку, - написал автор снимков.

Жители донской столицы очень эмоционально отреагировали на произошедшее.

«Красавчики», «На Портовой, всегда весело, я когда-то там жила», «Лишь бы балкон не рухнул», - прокомментировали пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону устроили ночную вечеринку в трамвае.

Внутри салона были дискотека, шары и светомузыка.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: донской бизнесмен заявил, что главное сейчас - это сократить издержки компаний
Два поезда из Ростова-на-Дону временно отменили
"Как бабушка!": "Миссис России" Полине Дибровой досталось за "сельский" вид
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: как срочники будут сдавать тест на коронавирус
Продление нерабочей недели в Ростове-на-Дону: студенты-иностранцы стали волонтерами
Штормовое предупреждение от МЧС: в Ростовской области ожидается резкое похолодание
Ростов-на-Дону признали одним из лучших для жизни городов России
Коронавирус в Ростове-на-Дону: клиентов сауны оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Заскучавшие по вечеринкам ростовчане устроили тусовку на балконе
Ростовская АЭС: план по выработке электроэнергии за март выполнен на 103 %
В Ростовском зоопарке родились патагонские мары
В Ростове будут штрафовать автомобилистов за нарушение карантина
Губернатор Василий Голубев прокомментировал обращение президента РФ
Подозреваемого в серии краж почти на полтора миллиона поймали в Ростовской области
Игравший со спичками ребенок погиб в пожаре в Ростовской области
Из-за угрозы распространения коронавируса в Ростове отменили несколько электричек
Супруга ростовского рэпера Басты на карантине познакомила дочерей с Шерлоком Холмсом
Ростовским мамочкам коронавирус не помеха
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: экономист заявил, что если не откроются МФЦ это парализует работу многих компаний
Продление нерабочей недели в Ростове-на-Дону: выплаты из средств маткапитала и пенсий продлят автоматически
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: что будет работать
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: срок выданных земельных сертификатов для многодетных семей продлили
Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: эксперт в сфере недвижимости заявил, что эти меры приведут к развалу многих компаний
Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: призывников в воинские части начнут отправлять не раньше 20 мая