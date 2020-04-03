Заскучавшие по вечеринкам ростовчане устроили тусовку на балконе

3 Апр 2020 2020-04-03T09:11:13+03:00

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Оставшиеся без активных развлечений ростовчане устроили балконную дискотеку.

Теплая погода позволила ростовчанам поразвлекать себя и соседей. Двое молодых людей, проживающих на улице Портовой, устроили вечеринку. Они вытащили на балкон колонки. Один из парней выступал ведущим, а другой ставил зажигательные треки. Соседи напротив сфотографировали происходящее и выложили снимки в одном из местных пабликов соцсети.

- Шел 6 день самоизоляции в Ростове. На улице Портовой ростовчане устроили балконную дискотеку, - написал автор снимков.

Жители донской столицы очень эмоционально отреагировали на произошедшее.

«Красавчики», «На Портовой, всегда весело, я когда-то там жила», «Лишь бы балкон не рухнул», - прокомментировали пользователи.

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Внутри салона были дискотека, шары и светомузыка.

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ИСТОЧНИК KP.RU