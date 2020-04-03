2020-04-03T09:53:17+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону: клиентов сауны оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Владельца также наказали рублем в дни, когда борются с коронавирусом в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Клиентов сауны оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.Клиентов сауны оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: клиентов сауны оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Инцидент произошел в Советском районе города.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, незаконную работу сауны полицейские выявили накануне, 2 апреля. В итоге к административной ответственности сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора совместно со стражами порядка привлекли владельца увеселительное заведения и клиентов, которые собрались попариться.

Согласно статьи 6.3 КоАПРФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» штраф на простых граждан составляет от ста до пятисот рублей. А вот на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. В последних двух случаях возможно еще и административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Напомним, с 28 марта в Ростовской области ввели режим самоизоляции, в распоряжении говорится о приостановке деятельности, в том числе досуговых и развлекательных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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