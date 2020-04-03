2020-04-03T12:53:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: донской бизнесмен заявил, что главное сейчас - это сократить издержки компаний

Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: по мнению владельца крупной сети бутиков - это единственный способ уменьшить потери в условиях карантина
Дадаян Давид
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Донской бизнесмен заявил, что главное сейчас - это сократить издержки компанийДонской бизнесмен заявил, что главное сейчас - это сократить издержки компанийФото: Алексей БУЛАТОВ
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2 апреля президент России в очередной раз обратился к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Владимир Путин продлил режим самоизоляции до конца апреля. Это значит, что многие предприятия, сотрудники которых ушли на карантин, должны продержаться еще три недели. Как сохранить бизнес и максимально снизить потери в этот сложный период, рассказал бизнесмен, владелец сети "Галерея Времени" Сергей Гайдук.

Сергей Валентинович отметил, что вынужденные выходные, разумеется, ударят по донским предпринимателям. Однако, сейчас главное - это минимизировать издержки.

- Сегодня нет возможности зарабатывать деньги и, естественно, это нанесет серьезный ущерб по компаниям. Мое мнение заключается в том, что нужно принимать все возможные меры, чтобы сохранить бизнес. Для этого необходимо сокращать издержки и подходить ко всему с точки зрения здравого смысла: снижать потребности и желания, - отметил Сергей Гайдук.

Становится понятно, что без взаимопонимания пережить этот месяц будет очень трудно. Сейчас самое время, чтобы объединиться и пойти на взаимные уступки. В противном случае в проигрыше окажутся все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Продление режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону до 30 апреля 2020 года: донской бизнесмен заявил, что главное сейчас - это сократить издержки компаний
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