Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в донском регионе утвердили план поддержки бизнеса

3 Апр 2020 2020-04-03T17:19:06+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: правительство снизит налоги, отсрочит платежи по аренде и сделает кредиты более доступными

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В Ростовской области утвердили план необходимых мер для устойчивого развития экономики региона в период пандемии коронавируса. Губернатор Василий Голубев уже принял соответствующий документ и обратил внимание, что он направлен на поддержку малого и среднего бизнеса. Информацию об этом разметили на сайте регионального правительства.

Так для категорий предпринимателей, которые пострадали от карантина, будут снижены налоги.

- До минимально возможного уровня уменьшены ставки налогов для «упрощенки»: с 6 до 1% при объекте налогообложения «доходы», вполовину, до 5%, - при объекте «доходы минус расходы». Максимально, до 7,5%, снижаем ставки и по «вменёнке», - прокомментировал документ глава Ростовской области.

Кроме того, бизнесмены смогут получить кредит на выгодных условиях. Займ до 3 миллионов рублей можно будет взять под 1% годовых. При этом предусмотрена отсрочка по платежам до полугода. Такие же условия действуют при реструктуризации кредитов, которые уже были получены ранее.

На этом меры поддержки не ограничиваются. Донских предпринимателей, признанных пострадавшими, освободят от уплаты аренды. До 1 декабря приостановят начисления пени по долгам за арендованную государственную и муниципальную землю.

Что касается собственников недвижимости, которые сдают ее в аренду, прорабатывается вопрос о льготах на оплату имущественного налога. Однако эта мера будет работать только в случае, если владелец сделает скидку для арендаторов, которые относятся к малому бизнесу.

Глава Ростовской области также сообщил, что на Дону введён мораторий контрольно-надзорной деятельности. У бизнесменов не будут проводить проверки вплоть до 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU