2020-04-04T10:24:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону: ГИБДД проверяет машины на въезде в город

Коронавирус в Ростове-на-Дону: инспекторы получили указания досматривать личный транспорт
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Проверочные мероприятия будут проходить в течение двух дней - до 6 апреля.Проверочные мероприятия будут проходить в течение двух дней - до 6 апреля.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 4 апреля, в донской столице сотрудники ГИБДД начали проверку личного автотранспорта, въезжающего на территорию Ростова-на-Дону.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, основанием для досмотра стали проводимые Госавтоинспекцией проверочные мероприятия в Ростовской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований из-за коронавируса.

Проверки проводятся на всех основных въездах в донскую столицу - на федеральных автодорогах А-135 Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» (Северный, Южный и Западный подъезды), а также на трассе А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной проезжая часть сужена до 1 полосы на въезде в город.

- Проверочные мероприятия будут проходить в течение двух дней, до 6 апреля, и при необходимости могут быть продлены, - прокомментировали ситуацию с проверками в ведомстве.

Ранее стало известно, что на территории Ростовской области будут ограничены пассажирские перевозки автомобильным транспортом. В частности, приостановлено обслуживание по межмуниципальным маршрутам в междугородном сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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