Коронавирус в Ростове-на-Дону: ГИБДД проверяет машины на въезде в город
Сегодня, 4 апреля, в донской столице сотрудники ГИБДД начали проверку личного автотранспорта, въезжающего на территорию Ростова-на-Дону.
По информации пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, основанием для досмотра стали проводимые Госавтоинспекцией проверочные мероприятия в Ростовской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований из-за коронавируса.
Проверки проводятся на всех основных въездах в донскую столицу - на федеральных автодорогах А-135 Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» (Северный, Южный и Западный подъезды), а также на трассе А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной проезжая часть сужена до 1 полосы на въезде в город.
- Проверочные мероприятия будут проходить в течение двух дней, до 6 апреля, и при необходимости могут быть продлены, - прокомментировали ситуацию с проверками в ведомстве.
Ранее стало известно, что на территории Ростовской области будут ограничены пассажирские перевозки автомобильным транспортом. В частности, приостановлено обслуживание по межмуниципальным маршрутам в междугородном сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU