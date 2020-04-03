Продление режима полной самоизоляции на Дону: введение спецрежима для пригородных автобусов в Ростовской области

В Ростовской области продолжается введение ограничительных мер из-за продления режима полной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Как сообщает правительство региона, в условиях распространения опасной инфекции пригородные автобусы, осуществляющие перевозку пассажиров между населенными пунктами, будут работать по временному расписанию.

- На территории Ростовской области будут ограничены пассажирские перевозки автомобильным транспортом: приостановлено обслуживание по межмуниципальным маршрутам в междугородном сообщении, - сообщили в пресс-службе правительства Дона.

Курсирующий на межмуниципальных маршрутах транспорт переходит на работу по временному расписанию. Его можно будет отслеживать на сайте минтранса Ростовской области.

Как пояснил региональный министр транспорта Андрей Иванов, ограничительные меры приняты целях повышения безопасности жителей Дона и предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории области.

- В приоритете – сведение рисков к минимуму. Но, с учетом того, что режим нерабочих дней продлен до 30 апреля, работа пассажирского транспорта, безусловно, будет корректироваться. В каждом муниципальном образовании созданы оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Задача – мониторить ситуацию и находить гибкие решения, если этого потребуют обстоятельства, - отметил Андрей Иванов.

Ранее стало известно об отмене поездов, идущих из Ростова в Саратов и Адлер. При этом железнодорожное сообщение с Москвой пока будет действовать в полном объеме.

Напомним, что накануне, 2 апреля, стало известно, что в донской столице сотрудники ГИБДД получили полномочия штрафовать водителей, выезжающих на улицы без видимых причин. Это будет расцениваться как нарушение карантина. Соответствующие рейды уже начались на дорогах города.

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