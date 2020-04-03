В Ростове будут штрафовать автомобилистов за нарушение карантина

3 Апр 2020 2020-04-03T12:20:49+03:00

Есть только три случая, при которых можно выехать из дома

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В донской столице сотрудники Роспотребнадзора будут штрафовать водителей, выезжающих на улицы города без видимых на то причин. Это будет расцениваться как нарушение карантина.

Уже сейчас ГИБДД совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят совместные рейды, в рамках которых выявляют нарушителей. Машины останавливают, а затем уточняют, куда и зачем водитель едет. Сесть за руль безнаказанно можно только в трех случаях: если направляешься на работу; добираешься до больницы для получения экстренной помощи; едешь помогать родным-пенсионерам.

- Если водитель сел в авто с другой целью, то в отношении него могут составить административный материал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления гибдд по РО капитан полиции Шматко Екатерина 00:00 00:00

Подробнее о том, кого именно будут штрафовать и за что, слушайте в эфире радио "Комсомольская правда" на 89,8 ФМ. Сегодня в 17:03! Не пропустите!

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ИСТОЧНИК KP.RU