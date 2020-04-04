Спасатели стали обрабатывать дезраствором улицы в Ростовской области

4 Апр 2020 2020-04-04T11:11:09+03:00

Спасатели ведут обработку дезраствором улиц населенных пунктов, вокзалов и парковочных мест около супермаркетов.

Это поможет предотвратить распространение коронавируса в регионе

Изменить размер текста: A A

Сотрудники поисково-спасательных подразделений массово вышли на улицы населенных пунктов Ростовской области, чтобы помочь в мерах по дезинфекции от коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе донского правительства, они ведут обработку дезраствором улиц населенных пунктов, вокзалов и парковочных мест около больших супермаркетов.

- Спасатели Усть-Донецкого поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах совместно с муниципальными спасателями участвуют в проведении ежедневной дезинфекционной обработки аэрозольным методом улиц в населенных пунктах района, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Кроме того, по населенным пунктам продолжают ездить автомобили служб экстренного реагирования, которые при помощи установленных на служебном транспорте громкоговорителей призывают жителей соблюдать режим самоизоляции и быть дома.

Напомним, что накануне донской глава Василий Голубев сообщил, что войска химзащиты выйдут на улицы региона для дезинфекции коронавируса. Он подчеркнул, что эту работу необходимо провести максимально быстро и качественно, а начать сегодня, 4 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU