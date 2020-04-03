Войска химзащиты выйдут на дезинфекцию улиц Ростова

3 Апр 2020 2020-04-03T21:17:49+03:00

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что войска химзащиты выйдут на улицы для дезинфекции. Об этом он сообщил на прошедшем сегодня заседании.

- Есть предложение городу от наших войск химзащиты поучаствовать в дезинфекции наших улиц. Во взаимодействии с городскими властями эту работу нужно провести максимально быстро и качественно, не нужно тянуть резину, не уходите в следующую неделю, надо это провести в ближайшие выходные, - сказал Голубев.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко отметил, что войска химзащиты можно привлечь для дезинфекции остановок, лавочек и малых архитектурных форм. Кроме того, стоит отметить, что количество жалоб на качество и регулярность дезинфекции в городе снизилось.

- Сбоев практически нет. Дезинфекцию проводят регулярно, у нас используются два вида дезинфектора: это либо хлорсодержащий, либо кислородонасыщенный, - отметил Логвиненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU