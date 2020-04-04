Школьникам в Ростовской области предложили доставлять горячие обеды на дом

4 Апр 2020 2020-04-04T23:58:18+03:00

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Борьба с коронавирусом заставила российские школы перейти на дистанционный формат обучения. С 21 марта все школьники сидят дома, а образовательный процесс стал заочным. В понедельник 6 апреля каникулы для ребят закончатся, а начнется… удаленка.

В этих условиях важно продолжить соблюдать социально ориентированные решения президента России, высказанные им в январском послании к Федеральному собранию. Так считает депутат Госдумы РФ от Ростовской области Лариса Тутова, которая призвала обеспечить продуктовыми наборами донских школьников в период полной самоизоляции.

Парламентарий воспользовалась своим служебным положением регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Новая школа» и написала письмо в донское министерство образования, в котором попросила обеспечить горячими обедами учащихся, имеющих право на получение питания в школе за счет бюджетных средств.

- На сегодняшний день 19 субъектов Российской Федерации разработали ряд мер, которые в условиях дистанционного обучения дают возможность обучающимся или их родителям получить продуктовый набор в школе и забрать его домой, – подчеркнула Лариса Тутова в своем письме.

Депутат уверена, что такая мера будет направлена на защиту прав учеников донского края. Кроме того, дополнительную экономическую поддержку получат и поставщики питания в школы.

- Многие из них простаивают, несут издержки, предприятиям нечем возмещать расходы из-за сокращения ранее запланированных объемов поставок в школьные столовые, поэтому ухудшается их финансовое положение, а работники не получают зарплату, – отметила парламентарий.

Напомним, что ранее в Ростовской области предложили вдвое снизить стоимость аренды помещений для малого и среднего бизнеса. Представители региональной власти уверены, что такая мера поддержки поможет предпринимателям пройти через сложный период пандемии коронавируса и сопутствующих ей ограничений с минимальными убытками.

ИСТОЧНИК KP.RU