2020-04-05T13:03:42+03:00
Происшествия

Следком заинтересовался историей «адвоката», заменившего в СИЗО сбежавшего арестанта

Возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора отдела безопасности
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Следком возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ростовского СИЗО-5.Следком возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ростовского СИЗО-5.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Донской Следком возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ростовского СИЗО-5, допустившего побег арестованного из изолятора.

История примечательна тем, что вместо себя злоумышленник оставил сидеть в камере другого человека, визуально на него очень похожего.

Подельник беглеца пришел в СИЗО сам. Для пущей маскировки он использовал парик и очки. С собою принес поддельное удостоверение адвоката.

Мужчины обменялись одеждой, после чего осужденный покинул заведение, а его подельник остался отбывать наказание вместо своего сбежавшего знакомого.

Беглеца задержали 4 апреля сотрудники УГРО. Но не за побег, а за кражу.

Теперь сотруднику ведомства придется ответить за халатность.

- Возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора отдела безопасности ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), — говорится в сообщении СУ СК Российской Федерации по Ростовской области

В ходе следствия будут также установлены иные лица из числа сотрудников СИЗО, допустившие халатное отношение к службе, добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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