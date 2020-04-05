Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону: депутат гордумы Батайска возмутился ограничениями из-за коронавируса

5 Апр 2020 2020-04-05T14:52:55+03:00

Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону: юрист уверен, что для таких мер нет объективных причин

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Депутат городской думы Батайска от партии КПРФ Родион Башкатов подал административный иск в суд на губернатора Василия Голубева и региональное правительство. Причиной недовольства депутата, являющегося по профессии юристом, стал режим полной самоизоляции, введенный в Ростове-на-Дону и всем донском регионе.

По мнению Башкатова, без объявления режима чрезвычайной ситуации всеобщая самоизоляция становится, по факту, незаконным ограничением прав и свобод граждан. Также батайчанин отмечает, что на его взгляд сложившаяся в регионе санитарно-эпидемиологическая обстановка не требует столь строгих мер ограничения перемещения.

- Основания для введения ограничений прав и свобод человека объективно отсутствуют в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в Ростовской области, - пишет парламентарий в своем иске. - По данным региональной статистики, статус за COVID-19 особо опасной инфекции не следует из выводов специалистов-эпидемиологов, а смертность от коронавирусной инфекции не превышает смертность от гриппа.

Напомним, что ранее полицейские донской столицы устроили рейды по рощам, паркам и аллеям. Стражи правопорядка оштрафовали рыболовов, сидевших с удочками на набережной Ростова, а также жителей города, выехавших на пикники и шашлыки.

Суммы выписанных штрафов оказались существенными - от 15 до 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU