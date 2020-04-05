Коронавирус в Ростове-на-Дону: в центре города стали блокировать пешеходные зоны

5 Апр 2020 2020-04-05T16:14:52+03:00

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Меры по борьбе с распространением коронавируса в Ростове-на-Дону выходят на новый виток. Вчера спасатели МЧС начали обрабатывать город дезинфицирующими средствами, сотрудники ГИБДД организовали проверку автотранспорта, въезжающего донскую столицу, а полицейские принялись прочесывать скверы и парки в поисках нарушителей карантина.

Сегодня центральные улицы Ростова, где расположены пешеходные зоны, начали перегораживать заборами, чтобы помешать горожанам устроить себе прогулку на свежем воздухе в условиях строгой самоизоляции, объявленной властями на всей территории донского региона.

Невысокие заборы сфотографировали редкие прохожие, которые затем поделились снимками в социальных сетях. Как сообщают очевидцы, перекрытыми оказались переулки Соборный и Семашко. По словам горожан, через стальную заградительную линию пока еще можно пройти по улице дальше, но делать этого, видимо, не стоит.

Напомним, ранее стало известно, что депутат гордумы Батайска Родион Башкатов подал административный иск в суд на губернатора Василия Голубева и региональное правительство. Причиной недовольства депутата, являющегося по профессии юристом, стал режим полной самоизоляции, введенный в Ростове-на-Дону и всем донском регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU