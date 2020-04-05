Во время рейдов власти Ростова встретились с нарушителями режима самоизоляции

5 Апр 2020 2020-04-05T21:31:38+03:00

Рейдовые мероприятия состоялись в Железнодорожном и Советском районах Ростова-на-Дону. Фото: rostov-gorod.ru

В донской столице прошла основательная проверка по районам города

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Рейды по поиску безответственных горожан, нарушающих режим полной самоизоляции, состоялись сегодня, 5 апреля, в донской столице. Как сообщили в администрации Ростова-на-Дону, градоначальник Алексей Логвиненко поручил главам районов проконтролировать исполнение этой меры по недопуску распространения коронавируса.

В частности, сотрудники районных администраций совместно с Росгвардией и полицейскими заглянули в Кумженскую рощу, где часто отдыхают жители города. Там они обнаружили первых нарушителей – ими оказались сидевшие у реки местные рыбаки.

Штрафовать их не стали, а лишь ограничились профилактической беседой.

- Проверка в Кумженской роще выявила 12 нарушителей – это рыбаки. С ними была проведена профилактическая беседа, гражданам разъяснили всю важность соблюдения режима самоизоляции, - уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Рейдовые мероприятия состоялись также и в Левенцовке. Сотрудники администрации Советского района совместно с отделом полиции №8 провели патрулирование улиц Жданова, Еременко, Солженицына и Жукова. Здесь нарушителей оказалось уже больше, чем в Кумженке – выявили 20 несознательных ростовчан, нарушающих самоизоляцию.

- С ними проведены разъяснительные беседы о необходимости введения в Ростовской области ограничительных мер, - лаконично резюмировали итоги рейда в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU