2020-04-06T14:18:26+03:00
Общество

"Опять дочка!": Тренер "Ростова" Валерий Карпин показал лицо пятой новорожденной дочери и раскрыл имя

Малышка родилась всего пару ней назад [фото, видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: Instagram Валерий КарпинГлавный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: Instagram Валерий Карпин
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У главного тренера "Ростова" родилась пятая дочка. Девочка появилась на свет у нынешней жены наставника желто-синих Дарьи Карпиной. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", Валерий Карпин лично принял роды у своей второй половинки – причем уже во второй раз.

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Валерий Карпин и его новорожденная дочь
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В своем профиле в Instagram главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин показал, как ухаживает за новорожденной малышкой.

- Трудовые будни. В самоизоляции есть чем заняться! Может, и вы займетесь через девять месяцев, все равно же дома сидите, слабо, - сообщил он.

Валерий Карпин отвечал на вопросы подписчиков и рассказал, что девочку назвали - Александрой.

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Валерий Карпин в роддоме с женой Дарьей
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Наставник желто-синих продолжает получать поздравления от поклонников: "Лучший отец!", "Папы девочек - самые лучшие", "Такой отец! Такой тренер! Такой замечательный человек!", "Подправляем Вас с пятой девочкой" и прочее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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