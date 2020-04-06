"Опять дочка!": Тренер "Ростова" Валерий Карпин показал лицо пятой новорожденной дочери и раскрыл имя
У главного тренера "Ростова" родилась пятая дочка. Девочка появилась на свет у нынешней жены наставника желто-синих Дарьи Карпиной. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", Валерий Карпин лично принял роды у своей второй половинки – причем уже во второй раз.
В своем профиле в Instagram главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин показал, как ухаживает за новорожденной малышкой.
- Трудовые будни. В самоизоляции есть чем заняться! Может, и вы займетесь через девять месяцев, все равно же дома сидите, слабо, - сообщил он.
Валерий Карпин отвечал на вопросы подписчиков и рассказал, что девочку назвали - Александрой.
Наставник желто-синих продолжает получать поздравления от поклонников: "Лучший отец!", "Папы девочек - самые лучшие", "Такой отец! Такой тренер! Такой замечательный человек!", "Подправляем Вас с пятой девочкой" и прочее.
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ИСТОЧНИК KP.RU