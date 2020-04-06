В Ростовской области вновь заработают женские консультации

6 Апр 2020 2020-04-06T13:47:04+03:00

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В понедельник, 6 апреля, на территории донского региона возобновляют работу женские консультации поликлиник. Об том сообщает пресс-служба областного правительства.

Сейчас прием исключительно по записи дистанционными способами, а также приходят все те, кто был записан ранее. Женщины могут получить талон на прием, записавшись по телефону или с помощью электронных сервисов.

Во время режима самоизоляции исследования и анализы также будут назначать по необходимости.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", на Дону была запрещена плановая госпитализация и прием людей в поликлиниках. Попасть к врачам можно в случае прямой угрозы для жизни и здоровья пациента и необходимости неотложной помощи.

В Ростовской области большинство больниц сейчас переориентируются на прием пациентов с коронавирусом, также подозрениями на наличие опасного вируса. Людям рекомендовано отложить визиты к врачам, чтобы предотвратить заражение.

ИСТОЧНИК KP.RU