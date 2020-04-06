6 Апр 2020 2020-04-06T18:43:20+03:00

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Коронавирус в Ростове-на-Дону: дистанционное обучение школьников стартовало 6 апреля. Как рассказали в мэрии города, формы взаимодействия ученика и учителя различны: это и мессенджеры, и электронный журнал, и электронная почта, и социальные сети, а также работа в виртуальных классах на образовательных онлайн-платформах.

В частности, ученики, учителя и родители получили возможность внедрить инновационные форматы взаимодействия - с помощью программ для онлайн-конференций, а также применить на практике и расширить использование образовательных онлайн-платформ.

Так, актуальная информация о расписании занятий - в том числе и онлайн, справочная информация, ссылки на образовательные ресурсы, пошаговые инструкции по переходу на обучение с использованием дистанционных технологий, телефоны «горячих линий» есть на сайте всех образовательных учреждений города. Звоните - не стесняйтесь.

Напомним, на Дону с конца марта действует режим самоизоляции. В регионе девять пациентов, у которых заболевание коронавирусной инфекцией подтверждено официально.

ИСТОЧНИК KP.RU