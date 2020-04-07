Ростовским гандболисткам сократили зарплаты на время самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T10:09:25+03:00

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Доходы гандболисток «Ростов-Дона» существенно снизится из-за пандемии коронавируса. Спортсменки пошли на 30% сокращение зарплат, сообщили в пресс-службе клуба.

На период пока не закончится самоизоляция, гандболистки будут получать 70% от своей обычной зарплаты.

- Это было совместное решение всех наших игроков. Мы хотим поддержать наш в клуб в непростое время, - отметила капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова.

Для всех любителей гандбола и спорта ГК «Ростов-Дон» запустил серию домашних онлайн-тренировок. Уникальный комплекс упражнений поможет поддержать хорошую форму. Серия упражнений создана методике известного тренера по физподготовке донского клуба Евгения Тимирбулатова. Тренировки могут выполнять все желающие болельщики независимо от возраста и уровня физической подготовки и состояния здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU