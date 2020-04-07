Ростовским гандболисткам сократили зарплаты на время самоизоляции
Доходы гандболисток «Ростов-Дона» существенно снизится из-за пандемии коронавируса. Спортсменки пошли на 30% сокращение зарплат, сообщили в пресс-службе клуба.
На период пока не закончится самоизоляция, гандболистки будут получать 70% от своей обычной зарплаты.
- Это было совместное решение всех наших игроков. Мы хотим поддержать наш в клуб в непростое время, - отметила капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова.
Для всех любителей гандбола и спорта ГК «Ростов-Дон» запустил серию домашних онлайн-тренировок. Уникальный комплекс упражнений поможет поддержать хорошую форму. Серия упражнений создана методике известного тренера по физподготовке донского клуба Евгения Тимирбулатова. Тренировки могут выполнять все желающие болельщики независимо от возраста и уровня физической подготовки и состояния здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU