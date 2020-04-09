2020-04-09T18:36:22+03:00
Звезды

У Стаса Михайлова выявили наличие антител к COVID-19: «Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна»

Накануне знаменитый исполнитель вылечился от пневмонии
Дадаян Давид
Поделиться:
У Стаса Михайлова выявили наличие антител к коронавирусуУ Стаса Михайлова выявили наличие антител к коронавирусу
Изменить размер текста:

Музыкант и исполнитель песен Стас Михайлов выписался из госпиталя «Лапино». Он не скрывал от своих фанатов, что лечился от пневмонии. Певец говорит, что главной его целью было убедить людей незамедлительно обращаться за медицинской помощью при первых симптомах болезни. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

В социальных сетях Стас Михайлов разместил пост, в котором попытался объяснить, какие у него было симптомы. Кроме этого, выяснилось, что тестирование певца на наличие коронавируса показало отрицательный результат. Как сообщил Михайлов, он даже не подозревал, что у него пневмония.

- Пропало обоняние на третий день после того, как думал, что у меня бронхит. Надо отдать должное моему другу Марку Аркадьевичу (Курцеру, главврачу известной сети клиник – прим. Авт), когда я ему позвонил, он сказал: «Немедленно приезжай!» Я удивился – почему немедленно? Мерил кислород – 98 – 99. Не думал, что у меня что-то серьезное. Я приезжаю в «Лапино», мне делают КТ и ставят диагноз двусторонняя пневмония. Врач верно поставил диагноз, и начал лечение вирусной пневмонии, не дожидаясь результатов теста. Все сделали вовремя. Позже узнал, что каждый день для легких на вес золота. Важно вовремя начать лечение, не дожидаясь несколько дней результаты теста на коронавирус, - написал Стас Михайлов.

В своей публикации он также посоветовал всем не заниматься самолечением, а обращаться за профессиональной помощью к врачам. Одно из первых, что следует делать, по мнению певца, это проверять легкие.

Вскоре после выписки Стас Михайлов сделал тест на выявление в крови антител к белкам коронавируса COVID-19.

- Друзья обо мне заботятся предоставили мне тест. Одна полоса – здоров, две – болен, три – переболел и есть антитела, - Стас Михайлов провел тест и показал результат.

- Если Роспотребнадзор подтвердит, то я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове нашли 65 работающих магазинов вопреки режиму самоизоляции
Ростовский СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
Простои общественного транспорта вызвали гнев ростовчан
В Ростове-на-Дону воспитанники музыкальных и художественных школ обучаются дистанционно
Жена Басты рассказала, чем занять себя на самоизоляции
Игрок ФК "Ростов" Хорен Байрамян останется в клубе еще на 4,5 года
Аэропорт "Платов" подготовили к лету
В Ростове-на-Дону назначили нового председателя Первомайского районного суда
У Стаса Михайлова выявили наличие антител к COVID-19: «Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна»
Пенсионерка пыталась тайно провезти через границу с Украиной кучу ювелирных украшений
Ростовчанка переложила отменить парад Великой Победы из-за коронавируса
Игорь Николаев опубликовал фото из больницы, где лечился от пневмонии
Глава Минздрава Ростовской области пригласила доноров сдать кровь
"Волнуюсь и скучаю!": Полина Диброва на самоизоляции переживает за ростовчан
В Ростовской области власти не нашли оснований для введения режима ЧС
Новые случаи заражения COVID-19 в России на 9 апреля 2020 года: за сутки выявили еще 1459 человек с коронавирусом
Главный ж/д вокзал в Ростове-на-Дону обработали химики-спасатели
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 апреля 2020 года: на оснащение больниц для борьбы с коронавирусом выделено более 1 млрд рублей
Татьяна Быковская призналась, что не проходила тест на COVID-19
В Батайске мужчина угнал легковушку и попал на ней в аварию
В Ростовской области родителям в школах проведут уроки по безопасности дорожного движения
Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: на Дону больницы оснащены 60 аппаратами ИВЛ для детей
Василий Голубев обновил перечень системообразующих предприятий Дона
Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: как проходит тестирование на коронавирус
В Ростовской области выросло число нарушений правил дорожного движение
Хорошие новости: В Ростовской АЭС более 226 млн рублей направлено на обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды
Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: какую медицинскую помощь могут получить пациенты
В Ростовской области составили почти 1,5 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции
Татьяна Быковская: "если население нам поможет, через две недели ситуация с коронавирусом улучшится"