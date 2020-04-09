У Стаса Михайлова выявили наличие антител к COVID-19: «Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна»

9 Апр 2020 2020-04-09T18:36:22+03:00

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Музыкант и исполнитель песен Стас Михайлов выписался из госпиталя «Лапино». Он не скрывал от своих фанатов, что лечился от пневмонии. Певец говорит, что главной его целью было убедить людей незамедлительно обращаться за медицинской помощью при первых симптомах болезни. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

В социальных сетях Стас Михайлов разместил пост, в котором попытался объяснить, какие у него было симптомы. Кроме этого, выяснилось, что тестирование певца на наличие коронавируса показало отрицательный результат. Как сообщил Михайлов, он даже не подозревал, что у него пневмония.

- Пропало обоняние на третий день после того, как думал, что у меня бронхит. Надо отдать должное моему другу Марку Аркадьевичу (Курцеру, главврачу известной сети клиник – прим. Авт), когда я ему позвонил, он сказал: «Немедленно приезжай!» Я удивился – почему немедленно? Мерил кислород – 98 – 99. Не думал, что у меня что-то серьезное. Я приезжаю в «Лапино», мне делают КТ и ставят диагноз двусторонняя пневмония. Врач верно поставил диагноз, и начал лечение вирусной пневмонии, не дожидаясь результатов теста. Все сделали вовремя. Позже узнал, что каждый день для легких на вес золота. Важно вовремя начать лечение, не дожидаясь несколько дней результаты теста на коронавирус, - написал Стас Михайлов.

В своей публикации он также посоветовал всем не заниматься самолечением, а обращаться за профессиональной помощью к врачам. Одно из первых, что следует делать, по мнению певца, это проверять легкие.

Вскоре после выписки Стас Михайлов сделал тест на выявление в крови антител к белкам коронавируса COVID-19.

- Друзья обо мне заботятся предоставили мне тест. Одна полоса – здоров, две – болен, три – переболел и есть антитела, - Стас Михайлов провел тест и показал результат.

- Если Роспотребнадзор подтвердит, то я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна.

ИСТОЧНИК KP.RU