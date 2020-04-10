10 Апр 2020 2020-04-10T15:26:55+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: что входит в состав бесплатных продуктовых наборов для школьников. Стоп-кадр видео правительства Ростовской области

Уточняем, что входит в состав бесплатных продуктовых наборов во время самоизоляции в Ростове-на-Дону 2020

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: право на бесплатные продуктовые наборы имеют школьники из малообеспеченных и многодетных семей и ученики с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина, единого стандарта наборов не существует.

Сейчас продуктовый состав наборов разный в каждом муниципалитете, однако список согласован с Роспотребнадзором. Но состав в разных городах и поселках может отличаться.

- В состав входят консервы, крупы, макароны, варенье, кондитерские изделия, а также могут быть включены сухие завтраки и немного шоколада, - отметила Лариса Балина.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", учебный год в школах завершится 30 мая. Самоизоляция не повлияет на продолжительность летних каникул у донских школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU