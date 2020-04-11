Под Ростовом нашли огромный склад поддельного алкоголя

11 Апр 2020 2020-04-11T10:20:33+03:00

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Сотни бутылок поддельного алкоголя во время обыска обнаружили ростовские следователи. Как сообщили в СУ СК по региону, партию нелегальной продукции нашли на территории Новошахтинска.

- Изъято более 4,5 тысяч литров алкогольной продукции с концентрацией суррогатов и токсичных микропримесей, превышающих допустимую норму, - отметили в ведомстве.

С места произошедшего следователи забрали оборудование для изготовления и продажи незаконной алкогольной продукции.

Склад нашли во время расследования уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Новошахтинска. Мужчину подозревают в «незаконном обороте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По предварительной версии, подозреваемый в совершении преступления мужчина с ноября прошлого года по март 2020-го регулярно продавал поддельный алкоголь людям.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU