2020-04-11T16:20:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В ростовской горбольнице № 6 опровергли новость о закрытии на карантин

Медицинское учреждение продолжает работу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовская городская больница № 6.Фото: официальный сайт больницы gb6.donpac.ruРостовская городская больница № 6.Фото: официальный сайт больницы gb6.donpac.ru
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Представители ростовской городской больнице № 6 опровергли информацию о закрытии учреждения на карантин из-за пребывания в общем отделении пациента с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте больницы.

- По результатам положительного анализа человек в течение 2-3 часов отправляется на скорой медицинской помощи в инфекционное отделение МБУЗ «ЦГБ им.Семашко», что и было сделано. Администрация больницы сообщает, что медучреждение продолжает принимать больных с пневмонией в хирургическом корпусе, - отмечено в сообщении.

Отмечается, что медперсонал обеспечен необходимыми средствами защиты и дезинфицирующими средствами.

Уже третий день питание больных осуществляется с помощью одноразовой посуды, хотя это «не предусмотрено нормативными документами».

Напомним, пациенты и сотрудники ростовской больницы № 6 пожаловались на действия главного врача. В терапевтическое отделение поступил больной с подозрением на коронавирус. Его разместили в общей палате, где лечатся пациенты с пневмонией, а спустя пару дней пришел положительные анализ на коронавирус. Это поставило по угрозу здоровье 52 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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