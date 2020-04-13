13 Апр 2020 2020-04-13T13:44:01+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: зарегистрирован второй случай заражения COVID-19 у ребенка

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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в донском регионе зарегистрирован второй ребёнок с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

- Случай зарегистрирован в городе Донецке. Ребенку всего 2,5 года. Он заразился от одного из родственников. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, - сказала она.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", первый случай заражения ребенка зарегистрирован в Ростове. Сейчас его состояние расценивается как стабильное.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Ростовской области еще у 26 человек выявили заражение коронавирусной инфекцией. За сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось до 78. Семь пациентов находятся в тяжелом состоянии. Трое их них подключены к аппаратам вентиляции легких. Пятеро дончан полностью выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU