2020-04-13T13:44:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: зарегистрирован второй случай заражения COVID-19 у ребенка

Малыш заразился от родителя
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: зарегистрирован второй случай заражения COVID-19 у ребенкаКоронавирус в Ростове-на-Дону 2020: зарегистрирован второй случай заражения COVID-19 у ребенка
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в донском регионе зарегистрирован второй ребёнок с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

- Случай зарегистрирован в городе Донецке. Ребенку всего 2,5 года. Он заразился от одного из родственников. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, - сказала она.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", первый случай заражения ребенка зарегистрирован в Ростове. Сейчас его состояние расценивается как стабильное.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Ростовской области еще у 26 человек выявили заражение коронавирусной инфекцией. За сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось до 78. Семь пациентов находятся в тяжелом состоянии. Трое их них подключены к аппаратам вентиляции легких. Пятеро дончан полностью выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовском историческом парке "Россия - моя история" проходят онлайн экскурсии
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: прихожане не смогут посетить храмы в Пасху
В Ростовской области исчез 59-летний мужчина
В Ростовской области ищут мужчину, который пропал в Чите
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как нахождение в лесу влияет на распространение коронавируса
В Ростовской области ВТБ увеличил объем выдачи ипотеки на 50%
Главный санитарный врач Ростовской области: "Самая эффективная профилактика коронавируса-самоизоляция"
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в сутки делается около тысячи анализов на COVID-19
Главный санитарный врач Ростовской области: в городской больнице № 6 на карантине находятся 63 человека
Ростовские ботаники «клонируют» растения и выращивают новые гибриды
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в больницы поступят 162 аппарата ИВЛ
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пять человек вылечились от COVID-19