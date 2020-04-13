2020-04-13T17:19:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: прихожане не смогут посетить храмы в Пасху

Людям предложат посмотреть трансляцию богослужения в Интернете
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: прихожане не смогут посетить храмы в Пасху. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! НОВОСТИ"Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: прихожане не смогут посетить храмы в Пасху. Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! НОВОСТИ"
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в донском регионе прихожане не смогут поучаствовать в пасхальных богослужениях. Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев пописал постановление «Об усилении ограничительных мероприятий».

Так, до 30 апреля храмы запретили посещать всем, кроме священников и других служащих. Руководителям религиозных организаций отказали в возможности проведения религиозных обрядов с присутствием людей.

– Для доступа граждан к религиозным обрядам использовать онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения, – отмечено в официальном документе.

Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", митрополит Ростовский и Новочеркасский порекомендовал верующим воздержаться от посещения храмов. Но в Вербное в храмы пришли многочисленные прихожане, чтобы поучаствовать в богослужении и освятить веточки вербы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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