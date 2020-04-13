Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: прихожане не смогут посетить храмы в Пасху
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в донском регионе прихожане не смогут поучаствовать в пасхальных богослужениях. Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев пописал постановление «Об усилении ограничительных мероприятий».
Так, до 30 апреля храмы запретили посещать всем, кроме священников и других служащих. Руководителям религиозных организаций отказали в возможности проведения религиозных обрядов с присутствием людей.
– Для доступа граждан к религиозным обрядам использовать онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения, – отмечено в официальном документе.
Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", митрополит Ростовский и Новочеркасский порекомендовал верующим воздержаться от посещения храмов. Но в Вербное в храмы пришли многочисленные прихожане, чтобы поучаствовать в богослужении и освятить веточки вербы.
ИСТОЧНИК KP.RU