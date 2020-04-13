2020-04-13T20:41:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Сломали запрет: ростовчане наплевали на самоизоляцию и покинули дома

На улицах оказалось много желающих нарваться на штраф
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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На улицах донской столицы оказалось много желающих прогуляться в хорошую погоду.На улицах донской столицы оказалось много желающих прогуляться в хорошую погоду.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Индекс самоизоляции, замеряемые новой вкладкой «Яндекса», сегодня, 13 апреля, в донской столице оказался рекордно низким — всего 2,5 балла из 5 возможных.

- На улице много людей, - констатировал электронный счетчик, - оставайтесь дома.

Вероятно, причиной для массовой прогулки ростовчан стала прекрасная солнечная погода, озарившая самоизоляционные будни и подтолкнувшая людей покинуть дома.

Впрочем, справедливости ради стоит заметить, что выходить на улицу горожане стали в приличных количествах еще на минувших выходных, в понедельник эта опасная тенденция лишь дополнительно укрепилась. Видимо, не пугают людей даже штрафы.

В Ростове зафиксирован рекордно низкий индекс самоизоляции - всего 2,5 балла из 5 возможных.

В Ростове зафиксирован рекордно низкий индекс самоизоляции - всего 2,5 балла из 5 возможных.

Согласно опубликованным данным, самыми недисциплинированными оказались именно жители Ростова-на-Дону — 2,5 балла. Немногим лучше обстояли дела с самоизоляцией в Азове, Новочеркасске и Шахтах (2,6 балла). Наиболее ответвенными оказались люди, проживающие в Новошахтинске (2,8 балла) и Гуково (3,0 балла).

Удивительно, но всего несколько дней назад «Яндекс» ставил ростовчанам за нахождение дома совсем другую оценку. Индекс колебался от 4,8 балла до 5.

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Несмотря на то, что сегодня рабочий день и горожане вынуждены тесниться с утра пораньше в набитых до отказа автобусах, большинство все-таки остаются дома. Это и оценил "Яндекс" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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