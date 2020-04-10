2020-04-10T10:57:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Ростове поднялся до пяти

Остается надеяться, что и днем индекс самоизоляции не упадет
Виктория Никитина
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В Ростове индекс самоизоляции достиг максимальной отметки. Фото: скрин с сервисаВ Ростове индекс самоизоляции достиг максимальной отметки. Фото: скрин с сервиса
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Ростовчане смогли получить "пятерку" за сидение дома сегодняшним утром.

Несмотря на то, что сегодня рабочий день и горожане вынуждены тесниться с утра пораньше в набитых до отказа автобусах, большинство все-таки остаются дома. Это и оценил "Яндекс" в своей новой вкладке - индекс самоизоляции. Ростовчанам поставили "пятерку" за нахождение дома.

Стоит отметить, что такой показатель можно было наблюдать только глубокой ночью или ранним утром. Кроме того, вне режима самоизоляции около восьми часов утра дома ростовчане находились на 4,8 балла.

Самый низкий показатель сегодняшним утром показали Хабаровск и Владивосток - они были оценены на "двойку". А молодцами вместе с Ростовом оказались Ереван, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Воронеж и Минск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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