В Ростове четверо парней с кувалдой ограбили магазин спиртных напитков

14 Апр 2020 2020-04-14T18:45:18+03:00

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Четверо ростовчан ограбили магазин спиртных напитков в донской столице.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 апреля в магазине на улице Миронова. На записи камер видеонаблюдения видно, как четверо местных жителей, вооруженных кувалдой, выбивают дверь и врываются внутрь торговой точки. Затем они взяли с витрин все, чего желала их душа и скрылись с места происшествия. О произошедшем рассказал один из очевидцев в городском паблике соцсети.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что подозреваемые уже находятся в розыске, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Предположительно, у покупательницы достали из сумки кошелек.

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ИСТОЧНИК KP.RU