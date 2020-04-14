2020-04-14T18:45:18+03:00
Происшествия

В Ростове четверо парней с кувалдой ограбили магазин спиртных напитков

Подозреваемых уже разыскивает полиция
Виктория Никитина
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Ростовчане с кувалдой ограбили алкогольный магазин. Фото: соцсетиРостовчане с кувалдой ограбили алкогольный магазин. Фото: соцсети
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Четверо ростовчан ограбили магазин спиртных напитков в донской столице.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 апреля в магазине на улице Миронова. На записи камер видеонаблюдения видно, как четверо местных жителей, вооруженных кувалдой, выбивают дверь и врываются внутрь торговой точки. Затем они взяли с витрин все, чего желала их душа и скрылись с места происшествия. О произошедшем рассказал один из очевидцев в городском паблике соцсети.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что подозреваемые уже находятся в розыске, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Кража в ростовском магазине попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Предположительно, у покупательницы достали из сумки кошелек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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