В Ростове четверо парней с кувалдой ограбили магазин спиртных напитков
Четверо ростовчан ограбили магазин спиртных напитков в донской столице.
Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 апреля в магазине на улице Миронова. На записи камер видеонаблюдения видно, как четверо местных жителей, вооруженных кувалдой, выбивают дверь и врываются внутрь торговой точки. Затем они взяли с витрин все, чего желала их душа и скрылись с места происшествия. О произошедшем рассказал один из очевидцев в городском паблике соцсети.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что подозреваемые уже находятся в розыске, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Предположительно, у покупательницы достали из сумки кошелек.
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ИСТОЧНИК KP.RU