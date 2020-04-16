Донской бизнесмен Иван Саввиди приумножил свой капитал

16 Апр 2020 2020-04-16T15:49:09+03:00

В 2020 году состояние олигарха увеличилось на 100 миллионов долларов

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Донской предприниматель Иван Саввиди в 2020 году увеличил свой капитал, заработав 100 миллионов долларов. Журнал Forbes включил его в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Он занимает 61 место.

По данным издания, на сегодняшний день состояние донского предпринимателя Ивана Саввиди оценивается в 1,6 миллиардов рублей. Это на 100 миллионов долларов больше, чем годом ранее.

Новый капитал - новое место в рейтинге. Саввиди "поднялся" в таблице богатейших бизнесменов России сразу на несколько позиций. Если в 2019 году он занимал 64-ю строку, то сейчас перешел на 61-ю.

Интересно, что два года назад дела у Саввиди были куда лучше, чем сейчас. В 2018-ом с состоянием в 1,9 миллиардов долларов он занимал 53-ю строчку в списке олигархов. Затем что-то пошло не так и бизнесмен буквально за несколько месяцев обеднел на 400 миллионов долларов. Интересно, что в тот же период он и попал в список Forbes. Скачок был обусловлен продажей фабрики "Донской Табак" японской компании "Japan Tobacco" за 1,6 миллиардов долларов.

Отметим, что Иван Саввиди является основателем группы "Агроком". Как сказано на сайте организации, в нее входит 60 различных компаний, а общий штат сотрудников насчитывает 15 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU