2020-04-17T16:23:51+03:00
Происшествия

В Ростовской области затопило четыре населенных пункта

Бедствие спровоцировал резкий нагон воды из реки Дон
Дадаян Давид
Поделиться:
Потоп в Ростовской области. Фото: соц. сети.Потоп в Ростовской области. Фото: соц. сети.
Изменить размер текста:

В Донском регионе затопило сразу четыре населенных пункта. Из-за большего количества воды, которая "зашла" в хутора и станицы в результате ветрового нагона, некоторые жители пересели на лодки, чтобы передвигаться по улицам. На месте работают десятки спасателей. Ситуацию прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Александра Дегтярёва.

Дегтярев рассказал, что на территории Азовского района частично затопило три населенных пункта, а в Неклиновском районе - один. Спасатели организовали работу на лодках и других плавательных средствах.

- В соответствии со штурмовым предупреждением на 17 апреля у нас прогнозировался ветровой нагон воды на устьевых участках реки Дон в Таганрогском заливе. До сих пор сохраняется вероятность подтопления населенных пунктов, автомобильных дорог и социально-значимых объектов, - отметил замглавы спасательного ведомства.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях затопило хутор Курган и станицу Елизаветинскую. Кроме того, люди выкладывают фотографии затопленных улиц в Казачьем Ерика, который находится в 15 километрах от Ростова, а также в хуторе Рогожкино.

Потоп из-за ветрового нагона воды в хуторе Казачий Ерик. Фото: соц. сети.

Потоп из-за ветрового нагона воды в хуторе Казачий Ерик. Фото: соц. сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работают 100 спасателей: в Ростовской области подтопило семь населенных пунктов
В Ростовской области водитель «семерки» погиб в аварии с инкассаторской машиной
Единственную дорогу в станице Елизаветинской заполнила вода
В Ростовской области два брата успели ограбить больше десяти магазинов
Коронавирус в Ростове-на-Дону: кому разрешат ездить на дачи
В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и пассажирский автобус
В Ростовской области затопило четыре населенных пункта
На трассе в Ростовской области приостановили движение транспорта из-за пожара
В Ростовской области временно приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Урок на всю жизнь: в Ростове учитель истории пырнула своего мужа ножом
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к Интернет-банку через контакт-центр
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: точки сбора и выдачи гуманитарной помощи от епархии изменили систему работы
В Ростовской области при пожаре пострадал пенсионер
Ростовская область оказалась на девятнадцатом месте рейтинга по количеству зараженных коронавирусом
"Церкви нечем платить зарплату своим сотрудникам": Глава Донской митрополии признался, что церковь переживает не лучшие времена