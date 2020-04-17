В Ростовской области затопило четыре населенных пункта

17 Апр 2020 2020-04-17T16:23:51+03:00

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В Донском регионе затопило сразу четыре населенных пункта. Из-за большего количества воды, которая "зашла" в хутора и станицы в результате ветрового нагона, некоторые жители пересели на лодки, чтобы передвигаться по улицам. На месте работают десятки спасателей. Ситуацию прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Александра Дегтярёва.

Дегтярев рассказал, что на территории Азовского района частично затопило три населенных пункта, а в Неклиновском районе - один. Спасатели организовали работу на лодках и других плавательных средствах.

- В соответствии со штурмовым предупреждением на 17 апреля у нас прогнозировался ветровой нагон воды на устьевых участках реки Дон в Таганрогском заливе. До сих пор сохраняется вероятность подтопления населенных пунктов, автомобильных дорог и социально-значимых объектов, - отметил замглавы спасательного ведомства.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях затопило хутор Курган и станицу Елизаветинскую. Кроме того, люди выкладывают фотографии затопленных улиц в Казачьем Ерика, который находится в 15 километрах от Ростова, а также в хуторе Рогожкино.

Потоп из-за ветрового нагона воды в хуторе Казачий Ерик. Фото: соц. сети.

ИСТОЧНИК KP.RU