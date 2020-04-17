2020-04-17T16:00:04+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону столкнулись иномарка и пассажирский автобус

По предварительны данным, легковушка проехала на красный
Ольга ГОПАЛО
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На скорой его доставили в ближайшую больницу.На скорой его доставили в ближайшую больницу.
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В пятницу, 17 апреля, в городе Ростове-на-Дону произошла авария участием общественного транспорта.

Как рассказали Управлении ГИБДД по Ростовской области, о ней стало известно около восьми часов утра. По словам позвонивших, на улице 20-Линия случилось дорожное происшествие. Там столкнулись пассажирский автобус и иномарка «Рено Логан».

- По предварительным данным, водитель легковушки двигался на запрещающий сигнал светофора, - добавили в ведомстве. - В результате автомобиль столкнулся с автобусом под номером 67, ехавшим по маршруту «Микрорайон Левенцовский – Вокзал Сельмаш».

В результате аварии пострадал 51-летний водитель иномарки. На скорой его доставили в ближайшую больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Напомним, на трассе в Ростовской области приостановили движение транспорта из-за пожара. Пожар тушили 18 спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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