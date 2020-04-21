2020-04-21T15:45:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростове значительно упал уровень самоизоляции граждан

Все больше людей выходит на улицы из домов и квартир
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Ростовчане все чаще беспричинно покидают дома, тем самым нарушая режим самоизоляции.Ростовчане все чаще беспричинно покидают дома, тем самым нарушая режим самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В донской столице зафиксировано резкое снижение уровня самоизоляции среди жителей города. Сегодня, 21 апреля, он упал до 2,2 баллов из 5. Такая цифра означает только одно — на улицах очень многолюдно, горожане массово покинули свои дома.

На прошлой неделе такая ситуация уже происходила. 13 апреля на ростовских улицах было тоже полно людей, которые не смогли устоять перед теплой солнечной погодой.

Данные по самоизоляции в Ростове-на-Дону на 21 апреля. Фото: Яндекс

Данные по самоизоляции в Ростове-на-Дону на 21 апреля. Фото: Яндекс

Напомним, что поначалу ростовчане крайне дисциплинированно соблюдали всеобщий режим самоизоляции, а счетчик «Яндекса» показывал от 4,8 баллов до идеальной «пятерки». Однако со временем люди, по всей видимости, устали сидеть дома.

Отметим, что в рейтинге российских миллионников по количеству находящихся на самоизоляции людей Ростов находится на пятой строчке. В целом, по всей стране наблюдается похожая динамика по неуклонному снижению фиксируемого индекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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