2020-04-23T12:57:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: стало известно в каких городах за сутки зафиксировано наибольшее количество заболевших COVID-19

Специалисты советуют соблюдать режим самоизоляции
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: стало известно в каких городах за сутки зафиксировано наибольшее количество заболевших COVID-19Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: стало известно в каких городах за сутки зафиксировано наибольшее количество заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: медики зафиксировали в регионе новые случаи заражения COVID-19. за минувшие сутки случаи заболевания выявлены в 18 городах и районах донского региона. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением нового вируса.

Больше всего новых инфицированных в Ростове-на-Дону - 21 человек. В Батайске коронавирусом заболели уже 10 человек. В Новошахтинске и Шахты зафиксированы по шесть человек с COVID-19. Пять человек заболели в Мясниковском районе, еще по четыре - в Аксайском районе и Зверево, в Заветинском районе - 3 заболевших, еще по два больных - в Кашарском и Сальском районах. По одному новому заболевшему обнаружили в Донецке, а также в Азовском, Багаевском,Матвеево-Курганском, Пролетарском, Зерноградском, Ремонтненском и Шолоховском районах.

Для предотвращения заражения специалисты советуют соблюдать правила самоизоляции и не выходить из дома без необходимости.

Напомним, за минувшие сутки на Дону выявили еще 71 случай заражения коронавирусом. Это самая большая цифра с момента начала пандемии. Всего в Ростовской области уже 469 человек больны COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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