Украл телевизор и системный блок: в Ростове-на-Дону задержали квартирного вора

26 Апр 2020 2020-04-26T13:19:09+03:00

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В дежурную часть отдела полиции по Советскому району города от ростовчанина поступило заявление о том, что его дом обокрали. По словам заявителя, сосед стал свидетелем того, что из дома вышел незнакомец с большой сумкой.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали 22-летнего ростовчанина. Злоумышленник взял телевизор, системный блок, ювелирные украшения. Правоохранители изъяли украденное и вернули законному владельцу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU