Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: около 100 человек вернутся в регион из Таиланда
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: самолетом из Таиланда в регион прилетят около ста жителей региона. Об этом во время пресс-конференции сообщил замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев в четверг, 30 апреля.
Так, на борту самолета SVR3645 Пхукет - Уфа - Ростов-на-Дону - Сочи будут находиться около 220 человек. Порядка сотни пассажиров - это жители донского региона.
После прилета пассажиры отправятся на карантин, который продлится в течение 14-ти дней.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", спецрейсы из трех стран прилетят в Платов в начале мая. В Ростове ждут самолеты с туристами из Таиланда, Израиля и Турции. Сейчас идет активная регистрация на рейсы. От российских туристов специалисты принимают заявки на перелет в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU