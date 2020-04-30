Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: около 100 человек вернутся в регион из Таиланда

30 Апр 2020 2020-04-30T17:55:31+03:00

Три самолета прилетят в Ростов из-за границы в мае Фото: Игорь БУЛАТОВ

Люди не могли выехать и страны из-за коронавируса

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: самолетом из Таиланда в регион прилетят около ста жителей региона. Об этом во время пресс-конференции сообщил замгубернатора Ростовской области Сергей Бондарев в четверг, 30 апреля.

Так, на борту самолета SVR3645 Пхукет - Уфа - Ростов-на-Дону - Сочи будут находиться около 220 человек. Порядка сотни пассажиров - это жители донского региона.

После прилета пассажиры отправятся на карантин, который продлится в течение 14-ти дней.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", спецрейсы из трех стран прилетят в Платов в начале мая. В Ростове ждут самолеты с туристами из Таиланда, Израиля и Турции. Сейчас идет активная регистрация на рейсы. От российских туристов специалисты принимают заявки на перелет в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU